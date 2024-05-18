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شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الهجرة.. شريان حيوي لتنقل ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعد طريق الهجرة، الواصل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، أحد أهم الطرق التي تخدم ضيوف الرحمن، حيث يمتد على مسافة تقدر بحوالي 420 كم.
ويعد الطريق شريانًا رئيسيًا لخدمة ضيوف الرحمن، ويسهل رحلتهم للوصول للحرمين الشريفين، حيث يتكون الطريق من 3 مسارات بكل اتجاه.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن من وإلى المشاعر، عبر طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة.
ويعد الطريق شريانًا رئيسيًا لخدمة ضيوف الرحمن، ويسهل رحلتهم للوصول للحرمين الشريفين، حيث يتكون الطريق من 3 مسارات بكل اتجاه.
تنقل ضيوف الرحمنكما تم تنفيذ العديد من العوامل التي تسهم في سلامة ضيوف الرحمن على الطريق مثل الحواجز الجانبية، والعلامات الأرضية، واللوحات الارشادية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن من وإلى المشاعر، عبر طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة.