شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 371 سعوديا لسوق العمل في "فنون الطهي" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.