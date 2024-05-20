تراند اليوم : شاهد.. أهالي غزة يوزعون الحلوى في الشوارع بعد مقتل الرئيس الإيراني ومرافقيه

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو توزيع عدد من أهالي غزة الحلوى في الشوارع بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وأظهر الفيديو المتداول، أشخاص يحملون صينية ممتلئة بالحلوى، ويقومون بتوزيعها على الأهالي.

وقال فلسطيني خلال الفيديو: " اليوم توزيع الحلوى في غزة، الانتقام من قتلة الأطفال في سوريا ، لعنة الله عليك يا رئيسي".

والجدير بالذكر، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الإثنين، مصرع رئيسي ومرافقيه، ومن بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إثر تحطم مروحيتهم فوق غابات محافظة أذربيجان الشرقية شمال البلاد، لدى عودتهم من حدود أذربيجان.