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الانتهاء من صيانة طريق الأمير محمد بن سلمان بين جدة و مكة

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نفذت الهيئة العامة للطرق، عددًا من أعمال الصيانة على طريق الأمير الذي يربط محافظة جدة بالعاصمة المقدسة، وذلك في إطار استعداداتها لتغطية شبكة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة بالصيانة وعوامل السلامة المرورية من خلال التحقق ومطابقة الطرق لمواصفات ومعايير الجودة، ورفع مستوى والسلامة على الطرق، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف عليها.

وأوضحت "هيئة الطرق"، أن فرق الصيانة الميدانية أنهت أعمال الصيانة على طريق الأمير محمد بن سلمان والتي شملت كشط وسفلتة أكثر من 9500 م2، وإعادة الدهانات الأرضية على مسافة 6000 م2.

يذكر أن الهيئة تعمل على مسح كافة شبكة الطرق بشكل مستمر عبر معدات المسح والتقييم، بالإضافة لتلقي الملاحظات الواردة من مستخدمي الطرق عبر مركز الاتصال 938، حيث يتم العمل على معالجة كافة الملاحظات بما يضمن سلامة وجودة شبكة الطرق.

ويُعد طريق الأمير محمد بن سلمان، أحد أضخم مشاريع الطرق السريعة في المملكة، وأحد أهم الطرق السريعة في المنطقة التي تخدم ضيوف الرحمن، حيث يمتد على مسافة تقدر بنحو 70 كم، ويتكون من 5 مسارات، كما تم تنفيذ العديد من العوامل التي تسهم في سلامة ضيوف الرحمن على الطريق؛ مثل الحواجز الجانبية، والعلامات الأرضية، واللوحات الإرشادية، كما يتميز الطريق بمجسم المصحف الذي يعد أحد أهم معالم الطريق.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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