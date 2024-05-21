شكرا لقرائتكم خبر عن من 8 دول.. وكالة الفضاء السعودية تعلن الفائزين الـ10 بـ"الفضاء مداك" والان نبدء بالتفاصيل

نفخر بإعلان أسماء الفائزين الـ10 من 8 دول عربية في مسابقة #الفضاء_مداك ونبارك لهم الفوز حيث سترسل المشاركات الى محطة الفضاء الدولية.



والشكر موصول لجميع الـ 80 ألف مشارك من 22 دولة عربية، حماسهم وشغفهم وقود لمزيد من الإلهام والإبداع. pic.twitter.com/GW4aj3SIy2 — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) May 21, 2024

مسابقة "الفضاء مداك"

أسماء الفائزين

يارا رضا، سوريا

ألين العيسى، السعودية

سدن الدوسري، السعودية

بريتي سامي، مصر

رفقا منصور، لبنان

فاطمة الزهراء الخابورية، عمان

يامن الزعبي، الأردن

عبد الرحمن قطان، السعودية

جواهر فرحان، البحرين

حورية حسني، المغرب

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء السعودية، أسماء الفائزين الـ10 من 8 دول عربية في مسابقة "الفضاء مداك"، خلال حفل أقيم اليوم في الرياض بحضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين والإعلاميين.وتبرز المسابقة دور المملكة القيادي والريادي في اكتشاف المواهب العربية، من خلال المسابقة التى نظمتها وكالة الفضاء السعودية، بمشاركة 80 ألف مشارك من 22 دولة عربية. والشكر موصول لجميع الـ 80 ألف مشارك من 22 دولة عربية، حماسهم وشغفهم وقود لمزيد من الإلهام والإبداع. This is a Twitter Status— وكالة الفضاء السعودية (@saudispace)وكتب حساب وكالة الفضاء السعودية، عبر منصة إكس: نفخر بإعلان أسماء الفائزين الـ10 من 8 دول عربية في مسابقة الفضاء مداك، ونبارك لهم الفوز. وسترسل المشاركات إلى محطة الفضاء الدولية.وتابعت الوكالة: الشكر موصول لجميع الـ 80 ألف مشارك من 22 دولة عربية، حماسهم وشغفهم وقود لمزيد من الإلهام والإبداع.