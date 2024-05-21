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من 8 دول.. وكالة الفضاء السعودية تعلن الفائزين الـ10 بـ"الفضاء مداك"

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء السعودية، أسماء الفائزين الـ10 من 8 دول عربية في مسابقة "الفضاء مداك"، خلال حفل أقيم اليوم في الرياض بحضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين والإعلاميين.
وتبرز المسابقة دور المملكة القيادي والريادي في اكتشاف المواهب العربية، من خلال المسابقة التى نظمتها وكالة الفضاء السعودية، بمشاركة 80 ألف مشارك من 22 دولة عربية. والشكر موصول لجميع الـ 80 ألف مشارك من 22 دولة عربية، حماسهم وشغفهم وقود لمزيد من الإلهام والإبداع. This is a Twitter Status— وكالة الفضاء السعودية (@saudispace)

مسابقة "الفضاء مداك"

وكتب حساب وكالة الفضاء السعودية، عبر منصة إكس: نفخر بإعلان أسماء الفائزين الـ10 من 8 دول عربية في مسابقة الفضاء مداك، ونبارك لهم الفوز. وسترسل المشاركات إلى محطة الفضاء الدولية.
وتابعت الوكالة: الشكر موصول لجميع الـ 80 ألف مشارك من 22 دولة عربية، حماسهم وشغفهم وقود لمزيد من الإلهام والإبداع.

أسماء الفائزين

  • يارا رضا، سوريا
  • ألين العيسى، السعودية
  • سدن الدوسري، السعودية
  • بريتي سامي، مصر
  • رفقا منصور، لبنان
  • فاطمة الزهراء الخابورية، عمان
  • يامن الزعبي، الأردن
  • عبد الرحمن قطان، السعودية
  • جواهر فرحان، البحرين
  • حورية حسني، المغرب
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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