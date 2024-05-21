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في واقعة لاقت استنكارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت إحدى مشهورات تطبيق “تيك توك” بنشر فيديو لوفاة والدتها داخل أحد المستشفيات في المملكة.
وسبقت المشهورة نشر الفيديو بصورة لها تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها، قبل أن تعلن وفاتها على السرير الأبيض.
وأثار هذا التصرف موجة غضب بين المغردين، الذين وصفوه بأنه “عديم الإنسانية” و”قسوة القلب”، متهمين المشهورة بالسعي للحصول على تفاعل وشهرة بتوثيق مثل هذه اللحظات الحساسة. كما طالب بعض المغردين بأن ما فعلته المشهورة يعتبر “تشهير بميت”، مؤكدين على أن هناك خط أحمر لا يجب تجاوزه في مثل هذه المناسبات الحزينة.
كانت هذه تفاصيل خبر ردود فعل غاضبة بعد نشر مشهورة تيك توك لصورة وفاة والدتها في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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