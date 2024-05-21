تراند اليوم : شاهد: معلمة ابتدائية توزع هدايا وشهادات شكر على المتفوقات وتترك طالبة وحيدة تنظر لهن !

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ل "معلمة" ابتدائية قامت بتوزيع هدايا وشهادات شكر على الطالبات المتفوقات والتقطت صورة جماعية لهن وتركت طالبة وحيدة.

طالبة وحيدة

وأظهرت الصورة الطالبات يرفعن شهادات الشكر ويقفن بجوار بعضهن لالتقاط الصورة، فيما تجلس طالبة وحيدة على المقعد وتنظر إلى زميلاتها.

وأثارت الصورة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "طيب تكسر بخاطرها بهذا الشكل ما حاولت تفرحها لو بشيء بسيط يمكن يبقى أثره وتصير من المتفوقات".

فيما قال مغرد: "مالنا إلا الظاهر أكيد في بنات خلفها.. يمكن البنت مكسورة رجلها وكرمتها بمكانها ..الأسباب كثيرة".