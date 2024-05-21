شكرا لقرائتكم خبر عن أبومعطي: حريصون على توحيد الجهود العالمية لمعالجة قضايا المياه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن سعد أبومعطي، على أهمية توحيد الجهود العالمية لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه، والتزام المنظمة بتسهيلها، مشيرًا إلى أن العالم حريص على بذل جهود دولية ملموسة؛ للوصول إلى تحقيق حلولٍ شاملة في مجال المياه.
جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عُقدت على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي يقام في إندونيسيا خلال الفترة (18 - 21) مايو الجاري، بحضور رؤساء دول وحكومات، ووزراء، ومسؤولين من (180) دولة، و(250) منظمة عالمية.
ورأس وفد المملكة المشارك في المنتدى نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -؛ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، كما شارك في الجلسة رفيعة المستوى.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات التي تُقام على هامش المنتدى، تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التحضيرية لمناقشات آليات العمل المشتركة بين الدول الأعضاء لتأسيس منظمة المياه العالمية ومقرها الرياض، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023م؛ بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، وذلك من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية، والابتكار والبحوث والتطوير، بالإضافة إلى تمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها؛ سعيًا لضمان استدامة موارد المياه، وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.
يُشار إلى أن المنظمة العالمية للمياه، التي أعلن عن تأسيسها سمو ولي العهد في سبتمبر 2023م ومقرها الرياض؛ تأتي تأكيداً لدور المملكة الرائد في التصدي لتحديات المياه حول العالم، والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، إلى جانب مساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عُقدت على هامش المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي يقام في إندونيسيا خلال الفترة (18 - 21) مايو الجاري، بحضور رؤساء دول وحكومات، ووزراء، ومسؤولين من (180) دولة، و(250) منظمة عالمية.
ورأس وفد المملكة المشارك في المنتدى نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -؛ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، كما شارك في الجلسة رفيعة المستوى.
المنظمة العالمية للمياهوأوضح الدكتور أبومعطي، أن الوصول إلى تحقيق حلولٍ شاملة في مجال المياه، هو ما نعمل عليه في إنشاء المنظمة العالمية للمياه، إذ أن مهمتنا هي تعاون الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الخاصة؛ لتعزيز التعاون الفعّال لإدارة وحفظ المياه واستدامتها.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات التي تُقام على هامش المنتدى، تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التحضيرية لمناقشات آليات العمل المشتركة بين الدول الأعضاء لتأسيس منظمة المياه العالمية ومقرها الرياض، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023م؛ بهدف تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، وذلك من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية، والابتكار والبحوث والتطوير، بالإضافة إلى تمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها؛ سعيًا لضمان استدامة موارد المياه، وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.
قضايا المياهوأكد الدكتور أبومعطي، أهمية تعاون المجتمع الدولي في قضايا المياه؛ موضحًا أنه لا يمكن لأي كيان بمفرده حل أزمة المياه، موضحًا أن الأمر يتطلب جهدًا مشتركًا من جميع قطاعات المجتمع للعمل معًا، لتطوير وتنفيذ حلول تضمن مستقبلًا مائيًا مستدامًا للأجيال القادمة.
يُشار إلى أن المنظمة العالمية للمياه، التي أعلن عن تأسيسها سمو ولي العهد في سبتمبر 2023م ومقرها الرياض؛ تأتي تأكيداً لدور المملكة الرائد في التصدي لتحديات المياه حول العالم، والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، إلى جانب مساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية.