السعودية | المياه الوطنية تضخ المياه إلى الجزء الغربي بحي التحلية في القريات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت شركة المياه الوطنية بالقطاع الشمالي، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة الجوف ضخ المياه إلى الجزء الغربي بحي التحلية في محافظة القريات عبر الخزانات التشغيلية بالمحافظة التي تغذى من مشروع المياه في مركز بسيطا.

وبيّنت الشركة أن المشروع يخدم أكثر من (260)عميلًا، بعد مدها شبكات مياه أطوالها أكثر من (9000) متر طولي، وربط (50) توصيلة منزلية بمياه الشبكة، مبينة أنه يتم ضخ نحو (1000) متر مكعب يوميًا للحي المذكور عبر خزانات تشغيلية سعتها الإجمالية (2500) متر مكعب.

ودعت الشركة العملاء الراغبين في الخدمة التقدم بطلبها عبر قنواتها الرسمية، سواء من تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، موضحة أن الهدف من تنفيذها لهذا المشروع رفع نسب التغطية بشبكات مياه الشرب في المنطقة، وذلك تحقيقًا لاستراتيجياتها، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للعملاء في جميع مناطق المملكة.