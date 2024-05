شكرا لقرائتكم خبر عن 5 يونيو المقبل.. "الداخلية" تنظم المنتدى الأول للصحة والأمن في الحج والان نبدء بالتفاصيل

تحسين الخدمات الصحية

تنظم الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، المنتدى الأول للصحة والأمن في الحج، خلال الفترة 5 إلى 10 يونيو المقبل، بمكة المكرمة.ويهدف المنتدى إلى تشجيع وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتنسيق جهود الفرق التنفيذية قبل موسم الحج بوقت كاف ورفع جاهزيتها، ويشتمل على هاكاثون ومحاضرات علمية وورش عمل تدريبية.وتركز مسابقة الهاكاثون الصحي الأمني الرقمي على 3 مسارات رئيسية هي: ابتكار تطبيقات ذكية لإدارة الحشود والرعاية الصحية، وتصميم نماذج للبنية التحتية تدعم الصحة والسلامة لرجل الأمن والحاج، وتطوير أنظمة ذكية للكشف المبكر عن الأمراض والاستجابة للأوبئة، وسيتم تكريم الفائزين خلال المنتدى.وتناقش المحاضرات العلمية عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها الذكاء الاصطناعي وتحسين الخدمات الصحية لرجال الأمن وضيوف الرحمن، والحلول الذكية في طب الحشود وإدارة الطوارئ، وغيرها من المحاور ذات العلاقة، بمشاركة نخبة من المختصين على مدى 3 أيام. ويأتي المنتدى ضمن الأنشطة والبرامج السنوية للحج التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وتناقش موضوعات طبية متعددة حول صحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام، ورجال الأمن المشاركين خلال موسم الحج، ويمكن للمهتمين التسجيل من خلال موقع المنتدى عن طريق هذا الـــــرابــــــط.