بالفيديو.. عبدالله الجبر يكشف عن أجور الفنانين في أعراس الخليج

صحيفة الخليج 365: كشف عبدالله الجبر عن أجور الفنانين في أعراس الخليج.

وفي مقارنة ما بين أجر الفنانتين داليا مبارك وأميمة طالب، قال إن الأخيرة رفعت أجرها في الأفراح.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "هذا مكانك"، إن الفنان فؤاد عبد الواحد أعلى أجرا من عايض.

وتابع أن خديجة معاذ وهدى حكمي يأخذان نفس الأجر في الأفراح، مشيرا إلى أن الفنانة نوال الكويتية لا تحضر الأعراس.

وأكمل: أجر الفنان عبد المجيد عبدالله يكون عالي في الأعراس، لأنه يطلع الزواج بأوركسترا كامل كأنه طالع حفل جماهيري، كان عنده عدد الموسيقيين في الحفل الأخير 80 شخص.

واختتم حديثه: "قبل كام يوم كان في زواج كبير في الرياض كان فيه عبدالمجيد وأحلام وفضينا القاعة ونصها كان موسيقيين وهذه النوعية من الأعراس تتخطى حاجز الـ 30 مليون".