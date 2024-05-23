شكرا لمتابعة خبر عن الشليل : شهدنا حالات للراقي الذي يصرف أعشاب للمرقي عليه أدت لوفاته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا تركي الشليل، أنه من الحالات التي شهدها أن ما صرفه الراقي للمرقي عليه من خلطات وأعشاب تسببت في وفاته.

وقال الشليل خلال لقائه على برنامج الراصد :” أن أغلب من يمارس الرقية ويظهر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هم ممن ليس لديهم علمٌ شرعي كافٍ “، لافتُا أن بعضهم لا يحسن قراءة القرآن .

ومن جانبه، أوضح أن بعض الناس تعلق بالراقي أكثر من الله، وأصبح بعضهم يتعلق بما يطرحه وينشره الراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الدعايا والترويج لنفسه.