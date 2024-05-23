‏شاهد: مقتل وإصابة أكثر من 59 شخصا في انهيار منصة خلال تجمع انتخابي في ⁧‫المكسيك‬⁩

صحيفة الخليج 365 - وكالات: قتل تسعة أشخاص بينهم طفل وأُصيب ما لا يقلّ عن خمسين آخرين بجروح بعدما تسببت رياح قوية بانهيار منصّة خلال تجمّع انتخابي في شمال المكسيك.

وأعلن سامويل غارسيا حاكم ولاية نويفو ليون بشمال المكسيك، مقتل تسعة أشخاص بينهم طفل وإصابة 63 آخرين في انهيار منصة خلال تجمع انتخابي.

ونُسب انهيار المسرح إلى رياح قوية ضربت المنطقة الواقعة في شمال البلاد خلال تجمع للمرشح إلى الانتخابات الرئاسية المكسيكية خورخي الفاريس ماينيس.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على صعيد واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة انهيار المسرح المعدني، وسط حشد من الحاضرين في التجمع، ما تسبب في حالة من الذعر والفوضى.