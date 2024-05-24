قبض عليه ليلة زفافه.. قصة غريبة لسجن الكويتي بدر المطيري وتبرئته بعد 20 شهراً تتحول إلى مسلسل

صحيفة الخليج 365 : كشف أحد المواطنين الكويتيين قصة غريبة، لسجنه وتبرئته بعد سنة و8 أشهر، حيق ألقي القبض عليه ليلة زفافه.

وفي التفاصيل فقد تم توقيف المطيري عام 2000 قبيل حفل زفافه بأيام معدودة، ليدخل في قضية معقدة انتهت بسجنه والحكم عليه لمدة سبع سنوات، قبل أن يخرج بعد عام وثمانية أشهر، ويتضح أنه بريء من تهم المخدرات التي سجن بسببها.

وأوضحت التحقيقات أن شخصًا مجهولًا لم يتم القبض عليه حتى اليوم، انتحل صفته عبر تزوير صورة جواز سفره بشكل احترافي، ليتحمل المطيري كل جرائم ذلك المنتحل والمتعاطي للمخدرات.

كشف مقابلة حديثة مع الكاتب الكويتي بدر المطيري، تداعيات كثيرة، حيث ستتحول قصته المؤثرة في السجن، إلى مسلسل تلفزيوني، وسط مطالب بتعديل في القوانين.

ورغم أن المطيري قد وثّق قصته في رواية "أعوام الظلام" قبل سنوات، إلا أن سرده للقصة في مقابلة جديدة، أثار ردود فعل وتداعيات كثيرة، بينها تحويل تلك القصة لمسلسل تلفزيوني.

من جهتها أعلنت منصة "شاشا"، لإنتاج وعرض الأعمال الفنية، أنها حصلت على حقوق قصة المطيري، لتحويلها إلى مسلسل درامي تحت اسم "أعوام الظلام"، لافتة إلى أن "التصوير يبدأ نهاية العام"، دون أن تحدد موعدا محددا.