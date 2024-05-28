شكرا لقرائتكم خبر «الإعلام» تتأهب لإنتاج قصص طلابية ملهمة للفائزين في آيتكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الإعلام، سلمان الدوسري، أمس طلاب وطالبات أكاديمية طويق ومدارس مسك، الذين مثلوا المملكة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا «آيتكس 2024»، وحصلوا على 10 ميداليات و11 جائزة.

وأعرب وزير الإعلام عن تهنئته لجيل الرؤية على ما حققوه من تفوق وتميز، يترجم رعاية واهتمام القيادة بشباب وفتيات الوطن والاستثمار في طاقاتهم، وتهيئة مؤسسات التعليم لتنمية مواهبهم وصقل قدراتهم.

وأكد أن الوزارة تسعد بإطلاق برنامج لتطوير مهارات الطلاب والطالبات إعلاميا، وإعدادهم للظهور في المناسبات العالمية، وإنتاج قصصهم لإلهام أبناء جيلهم.