«الإعلام» تتأهب لإنتاج قصص طلابية ملهمة للفائزين في آيتكس

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وأعرب وزير الإعلام عن تهنئته لجيل الرؤية على ما حققوه من تفوق وتميز، يترجم رعاية واهتمام القيادة بشباب وفتيات الوطن والاستثمار في طاقاتهم، وتهيئة مؤسسات التعليم لتنمية مواهبهم وصقل قدراتهم.
وأكد أن الوزارة تسعد بإطلاق برنامج لتطوير مهارات الطلاب والطالبات إعلاميا، وإعدادهم للظهور في المناسبات العالمية، وإنتاج قصصهم لإلهام أبناء جيلهم.
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