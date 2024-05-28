شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج إعداد المقيّمين على المعايير الوطنية للمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" البرنامج التدريبي لإعداد المقيّمين على المعايير الوطنية للمستشفيات بحضور 160 متدربًا من مختلف مناطق المملكة لمدة 5 أيام في مدينة الرياض.
ويسعى البرنامج التدريبي لزيادة أعداد المقيّمين لتحقيق مستهدفات "سباهي" في الوصول إلى ما يزيد عن 650 مقيّمًا، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمستشفيات، ما يُعزّز رفع مستوى المخرجات التدريبية لتتماشى مع المستهدفات الوطنية في تعزيز جودة الرعاية الصحية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبين أن "سباهي" يؤدي دورًا كبيرًا في الارتقاء بالمعايير الطبية على مستوى المملكة، وتوفير أعلى مستويات الجودة للخدمات الطبية.
ويسعى البرنامج التدريبي لزيادة أعداد المقيّمين لتحقيق مستهدفات "سباهي" في الوصول إلى ما يزيد عن 650 مقيّمًا، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمستشفيات، ما يُعزّز رفع مستوى المخرجات التدريبية لتتماشى مع المستهدفات الوطنية في تعزيز جودة الرعاية الصحية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#صحة_الشرقية التي تأتي بالمرتبة الثانية على مستوى المناطق الصحية في #المملكة من حيث عدد المستشفيات والأسرة بواقع 21 مستشفى و3456 سريرًا منها 302 للعناية المركزة#اليوم | @SaudiMOH— صحيفة اليوم (@alyaum) May 26, 2024
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جودة الخدمات الطبيةوأكد مدير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم الوهابي، أهمية هذه البرامج في تزويد العاملين في المجال الصحي بأسس المعايير الوطنية الواجب توافرها في كل منشأة صحية داخل المملكة.
وبين أن "سباهي" يؤدي دورًا كبيرًا في الارتقاء بالمعايير الطبية على مستوى المملكة، وتوفير أعلى مستويات الجودة للخدمات الطبية.