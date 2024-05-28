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إطلاق برنامج إعداد المقيّمين على المعايير الوطنية للمستشفيات

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" البرنامج التدريبي لإعداد المقيّمين على المعايير الوطنية للمستشفيات بحضور 160 متدربًا من مختلف مناطق المملكة لمدة 5 أيام في مدينة الرياض.
ويسعى البرنامج التدريبي لزيادة أعداد المقيّمين لتحقيق مستهدفات "سباهي" في الوصول إلى ما يزيد عن 650 مقيّمًا، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمستشفيات، ما يُعزّز رفع مستوى المخرجات التدريبية لتتماشى مع المستهدفات الوطنية في تعزيز جودة الرعاية الصحية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

جودة الخدمات الطبية

وأكد مدير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم الوهابي، أهمية هذه البرامج في تزويد العاملين في المجال الصحي بأسس المعايير الوطنية الواجب توافرها في كل منشأة صحية داخل المملكة.
وبين أن "سباهي" يؤدي دورًا كبيرًا في الارتقاء بالمعايير الطبية على مستوى المملكة، وتوفير أعلى مستويات الجودة للخدمات الطبية.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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