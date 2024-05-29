شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار وصواعق رعدية على الرياض والقصيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، الإنذار الأصفر على منطقة الرياض، محذرًا من صواعق رعدية، الأربعاء.
ويشمل الإنذار، الدوادمي - عفيف، ويبدأ اليوم الثلاثاء وينتهى الأربعاء الساعة 08:00. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
يتوقع استمرار الأمطار الخفيفة، المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
يتوقع هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
ويشمل الإنذار، الدوادمي - عفيف، ويبدأ اليوم الثلاثاء وينتهى الأربعاء الساعة 08:00. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #عفيف— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 28, 2024
للتفاصيل https://t.co/Ild3jQFKVo #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/3zxhOn4Hvg
يتوقع استمرار الأمطار الخفيفة، المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
طقس القصيمكما أطلق المركز الإنذار الأصفر، على منطقة القصيم، تمشل الأسياح - البدائع - البكيرية - الثامرية - الشماسية - العمار - المذنب - بريدة - عنيزة - عيون الجواء، وينتهى الأربعاء الساعة 15:30.
يتوقع هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.