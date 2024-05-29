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طقس السعودية.. أمطار وصواعق رعدية على الرياض والقصيم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، الإنذار الأصفر على منطقة الرياض، محذرًا من صواعق رعدية، الأربعاء.
ويشمل الإنذار، الدوادمي - عفيف، ويبدأ اليوم الثلاثاء وينتهى الأربعاء الساعة 08:00. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
يتوقع استمرار الأمطار الخفيفة، المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

طقس القصيم

كما أطلق المركز الإنذار الأصفر، على منطقة القصيم، تمشل الأسياح - البدائع - البكيرية - الثامرية - الشماسية - العمار - المذنب - بريدة - عنيزة - عيون الجواء، وينتهى الأربعاء الساعة 15:30.
يتوقع هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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