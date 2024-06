شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار وصواعق رعدية على الرياض والقصيم والان نبدء بالتفاصيل

طقس القصيم

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، الإنذار الأصفر على منطقة الرياض، محذرًا من صواعق رعدية، الأربعاء.ويشمل الإنذار، الدوادمي - عفيف، ويبدأ اليوم الثلاثاء وينتهى الأربعاء الساعة 08:00. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)يتوقع استمرار الأمطار الخفيفة، المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.كما أطلق المركز الإنذار الأصفر، على منطقة القصيم، تمشل الأسياح - البدائع - البكيرية - الثامرية - الشماسية - العمار - المذنب - بريدة - عنيزة - عيون الجواء، وينتهى الأربعاء الساعة 15:30.يتوقع هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.