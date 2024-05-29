المملكة تدين مواصلة الاحتلال ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع، وذلك عبر مواصلة استهداف خيام النازحين الفلسطينيين العزّل في رفح، وتحمّل المملكة السلطات الإسرائيلية… pic.twitter.com/kI4rUfX9gb