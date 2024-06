شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سدايا: دعم ولي العهد أسهم في فوز المملكة بجوائز قمة مجتمع المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" د. عبدالله بن شرف الغامدي الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله- على ما يوليه من اهتمام ودعم بسدايا منذ إنشائها عام 2019 حتى الآن، إذ كان لها العديد من الإنجازات الوطنية.

ومن هذه الإنجازات: فوز المملكة بجوائز منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات 2024 "WSIS +20" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات نظير عددٍ من المشروعات والمبادرات التقنية التي قدمتها سدايا من بين أكثر من 193 دولة.

منجز وطني

وقال الغامدي في تصريح بهذه المناسبة: نفخر في سدايا بتحقيقها هذا المنجز الوطني، لينضم إلى سلسلة من المنجزات العالمية التي تحققت خلال مسيرة سدايا في مختلف المحافل العالمية، وذلك في ظل ما نجده من دعم ومؤازرة من سمو ولي العهد -أيده الله- لتضطلع سدايا بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما، وجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولتكون المملكة دائمًا رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.



منتدى مجتمع المعلومات

وأضاف رئيس سدايا أن منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات 2024 عبارة عن قمة دولية سنوية تجمع مختلف المتخصصين والمسؤولين بمجالات التقنيات المتقدمة من أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاعات الخاصة، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والمجتمعات التقنية.

وتابع: نالت سدايا الاستحقاق بجائزة وشهادتين عالميتين، وهذه المساعي تأتي ضمن الجهود التي تتبناها سدايا بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.



بنك البيانات الوطني

وأوضح الغامدي أن تتويج المملكة في هذا المحفل الدولي جاء نتيجة فوز بنك البيانات الوطني واستشراف في سدايا ضمن فئة (دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية).

فيما نالت سدايا شهادتي تميز عن مبادرتيها التي نفذتهما، وهما: مبادرة برنامج إيلفيت ضمن فئة (بناء القدرات)، ومبادرة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ضمن فئة (الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات).

ولفت إلى أن هذا المنجز الوطني يتسق مع مُستهدفات رؤية السعودية 2030 بقيادة سمو ولي العهد، في ظل دعمه غير المحدود لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



التحول الرقمي في المملكة

وأعرب د. عبدالله بن شرف الغامدي عن سعادته بهذا الفوز الوطني، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستفادة المثلى من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وخدمة التحول الرقمي في المملكة عبر التكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة للارتقاء بمستوى الخدمات التقنية المقدمة في بلادنا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد بذل أقصى ما يمكن، للارتقاء بالخدمات المقدمة في المملكة وتعزيز مكانتها دوليا بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.