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"تعليم المدينة المنورة" تعلن موعد التسجيل الإلحاقي لرياض الأطفال والأول الابتدائي

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة إتاحة التسجيل الإلحاقي لطلاب وطالبات مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، يوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1445هـ عبر نظام نور. خدمة التسجيل الإلحاقي في This is a Twitter Status للعام الدراسي 1446هـ لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ستتاح يوم الأحد 25 / 11 / 1445هـ الموافق 2 / 6 / 2024م.
لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— إدارة تعليم المدينة المنورة (@MOE_MDI)
ودعت الإدارة أولياء أمور الطلاب إلى الاطلاع على معايير وآلية ومراحل التسجيل، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور أثناء تفعيل خدمة التسجيل.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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