شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم المدينة المنورة" تعلن موعد التسجيل الإلحاقي لرياض الأطفال والأول الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

عزيزي ولي الأمر:

خدمة التسجيل الإلحاقي في #نظام_نور للعام الدراسي 1446هـ لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ستتاح يوم الأحد 25 / 11 / 1445هـ الموافق 2 / 6 / 2024م.

لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني.

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة إتاحة التسجيل الإلحاقي لطلاب وطالبات مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، يوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1445هـ عبر نظام نور. خدمة التسجيل الإلحاقي في نظام نور للعام الدراسي 1446هـ لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ستتاح يوم الأحد 25 / 11 / 1445هـ الموافق 2 / 6 / 2024م. لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني. ودعت الإدارة أولياء أمور الطلاب إلى الاطلاع على معايير وآلية ومراحل التسجيل، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور أثناء تفعيل خدمة التسجيل.