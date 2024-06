شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بسجن وافديَن 5 سنوات وآخرَين بسنة لتحرشهم بوافد آسيوي والان نبدء بالتفاصيل

الحكم على وافد بالسجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لتحرشه بامرأة.. #النيابة_العامة تؤكد حرصها وحزمها في حماية الآداب العامة من أي سلوكيات منافية لها



أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لأربعة مقيمين من جنسية عربية بالتحرش بوافد اسيوي.وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالتحرش بالوافد أثناء وجوده في أحد المتاجر، والمشاركة في توثيق ذلك ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي. وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجن اثنين منهم مدة (5) سنوات وغرامة مالية (100.000 ريال)، وسجن المتهمَين الآخرَين مدة (سنة)، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.وأكدت النيابة العامة على تصديها لكل ما من شأنه الجناية على أعراض الآخرين وإلحاق الضرر بهم، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية المشددة.