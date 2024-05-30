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الحكم بسجن وافديَن 5 سنوات وآخرَين بسنة لتحرشهم بوافد آسيوي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لأربعة مقيمين من جنسية عربية بالتحرش بوافد اسيوي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالتحرش بالوافد أثناء وجوده في أحد المتاجر، والمشاركة في توثيق ذلك ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجن اثنين منهم مدة (5) سنوات وغرامة مالية (100.000 ريال)، وسجن المتهمَين الآخرَين مدة (سنة)، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.
وأكدت النيابة العامة على تصديها لكل ما من شأنه الجناية على أعراض الآخرين وإلحاق الضرر بهم، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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