آخرهم المواطن هتان بن غازي.. أبرز حوادث اختفاء السعوديين خارج المملكة

"الأسرة في حالة استنفار".. شقيق المواطن المفقود في #القاهرة: نعيش حالة صعبة والمعلومات حول موقعه غير كافية#اليوم #البحث_عن_هتان #هتان_بن_غازي_شطا @KSAembassyEG

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