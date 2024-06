شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم المواطن هتان بن غازي.. أبرز حوادث اختفاء السعوديين خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناولت مختلف المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، خبر اختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي شطا في مصر، حيث أكدت السفارة السعودية في القاهرة أنها تتابع القضية عن كثب وباهتمام بالغ، وأنها منذ اللحظة الأولى لاختفاء شطا، اتخذت كل إجراءات التواصل مع الجهات الرسمية والأمنية المصرية. إلا إن واقعة اختفاء "شطا" ليست الأولى من نوعها، إذ تكررت حوادث اختفاء المواطنين السعوديين بالعديد من البلاد العربية والأجنبية، ونذكر منها:بعام 2016 اختفى رجل الأعمال السعودي حسن علي أحمد السند، على طريق العودة من محافظة الإسماعيلية إلى القاهرة."السند"، 70 عامًا، اختفى بصحبة سائقه في منطقة تسمى "السحر والجمال" عند الكيلو 76. وعُثرت على سيارته مشهمة على جانب الطريق. ولم تتضح بعد أسباب الاختفاء.وشهد عام 2019 اختفاء الطيار السعودي عبد الله الشريف في الفلبين، أثناء رحلة طيران تدريبية، ولم يُستدل على موقعه أو يتم العثور على حطام للطائرة.في عام 1989 سرقت عاملة تايلندية مجوهرات تزن 90 كيلوجراماً بقيمة 20 مليون دولار من قصر في العاصمة السعودية الرياض، وأعقبتها سلسلة من الأحداث التي تورط فيها عدد من كبار قادة الشرطة في تايلاند.وبعد عام من السرقة قُتِل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين، هم فهد الباهلي وعبد الله بصري السيد وأحمد السيف في تايلاند، في ثلاثة حوادث منفصلة وفي ليلة واحدة. وبعد شهر اختفى رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، الذي كان شاهداً على أحد حوادث إطلاق النار.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، صورًا من موقع العثور على جثتين محروقتين بمنطقة السكريات في صحراء صلاح الدين بالعراق، إحداهما للمواطن السعودي أنور الظفيري المقيم في الكويت والأخرى لمواطن كويتي.وأشار تقرير الطب الشرعي لاحقًا إلى وجود طلقات نارية أدت إلى وفاتهما ومن ثم احتراق الجثث.تداولت مواقع التواصل بعام 2022، مقطع فيديو شاب سعودي تائه بالمغرب، فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله، ولا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب السعودية.وشهد الفيديو تفاعلًا كبيرًا من النشطاء، في محاولة لمساعدة الشاب.