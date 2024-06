شكرا لقرائتكم خبر عن نيابةً عن وزير الدفاع.. رئيس الأركان يشهد ختام تمرين "إيفيس" والان نبدء بالتفاصيل

تمرين "إيفيس"

الدمام - شريف احمد - بحضور رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ونيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع؛ شهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي؛ يوم المراقبة المميز للتمرين المشترك متعدد الجنسيات "إيفيس 2024"، وختام مشاركة وحدات من القوات المسلحة في التمرين، الذي نُفذّت مناوراته في معسكر كارتال بمدينة إزمير بتركيا، بمشاركة قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.ونفذت القوات المشاركة في ختام التمرين، عددًا من السيناريوهات القتالية والمناورات الميدانية، والتي اشتملت على عمليات الإسناد الجوي القريب، والرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة باستخدام الذخيرة الحية، إلى جانب عمليات البحث والإنقاذ، والتصدي لتهديدات الطائرات المسيرة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ونجحت وحدات القوات المسلحة في تحقيق أهدافها من المشاركة في التمرين، التي تمثلت في التدريب على التخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة، وتعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة، وتعزيز القدرة على إدارة وتنفيذ المهام القتالية المشتركة باستخدام مختلف الأسلحة الحديثة، إلى جانب تطوير التعاون بين الوحدات المشاركة لمواجهة التهديدات غير التقليدية.حضر فعالية يوم المراقبة المميز وختام تمرين "إيفيس" عدد من وزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين في الدول المشاركة، فيما حضره من الجانب السعودي نائب رئيس أركان القوات البرية اللواء الركن أحمد المقرن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد أبو النصر، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.