تدشين مبادرة "توعية زائرينا شرف لمنسوبينا" بالمسجد النبوي

دشنت رئاسة الشوؤن الدينية بالمسجد النبوي اليوم، أكبر مبادرة لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي تزامنا مع موسم الحج بعنوان "توعية زائرينا شرف لمنسوبينا" كنموذج معياري، لتقديم الخِدمات الدينية، وتحقيق الأثر الإيجابي في نفوس زائري المسجد النبوي.وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن المبادرة تأتي لخدمة زوار مسجد الرسول الكريم، وهو واجب عظيم، وشرف لمنسوبي وكالة المسجد النبوي. وبين أن الرئاسة وضعت مبادرة "توعية زائرينا شرف لمنسوبينا" كمرتكز محوري لمنطلقات الرئاسة وفق استراتيجياتها؛ لإثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وتهيئة البيئة التعبدية، وتقديم الخِدمات الدينية المثلى لزائري المسجد النبوي.وتهدف مبادرة ( توعية زائرينا شرف لمنسوبينا) إلى توثيق التواصل بين العاملين وزائري المسجد النبوي، بحملات يومية وإقامة العديد منها، والتي تصب في خدمتهم مع الإهداءات المناسبة لرسم السرور على محياهم والفرح لمقدمهم، وسعياً للارتقاء بالخدمات، وتحقيق ما يعين ضيوف الرحمن على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، وذلك تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين.