شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل توصي بالتعامل مع الناقل النظامي بالتزامن مع موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شدّدت الهيئة العامة للنقل على التعامل مع الناقل النظامي، وذلك تزامنًا مع موسم الحج وزيارة الحجاج والمعتمرين لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
وأشارت الهيئة إلى تهيئة عدد من وسائل النقل لتيسير رحلة ضيوف الرحمن، حيث تتضمن حافلات النقل العام وسيارات الأجرة، إضافةً لتطبيقات نقل الركاب وتأجير السيارات. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق وزارة النقل والخدمات اللوجستية للدليل الإرشادي للتنقل في موسم حج 1445 هـ، والذي أشارت فيه الهيئة إلى إمكانية التعرّف على الناقل النظامي من خلاله.
ودعت الهيئة إلى أهمية تعاون حجاج بيت الله الحرام مع فرق الحملات خلال مرحلة التفويج، مشددةً على ضرورة التقيّد بالحافلات المخصصة لهم لضمان سلامتهم وتسهيل أدائهم للمناسك.
وأشارت الهيئة إلى تهيئة عدد من وسائل النقل لتيسير رحلة ضيوف الرحمن، حيث تتضمن حافلات النقل العام وسيارات الأجرة، إضافةً لتطبيقات نقل الركاب وتأجير السيارات. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تم تخصيص المرافق الدعوية والإرشادية في المنفذ وتعزيزها بالكوادر الإدارية والدعوية المتخصصة لإرشاد الحجاج قبل دخولهم إلى أراضي #المملكة— صحيفة اليوم (@alyaum) June 1, 2024
للمزيد: https://t.co/0rUqTvErZR#اليوم | #الحج | #موسم_الحج | #لا_حج_بلا_تصريح | #حج_1445هـ | @Saudi_Moia pic.twitter.com/wF5gFl47qB
خدمة النقل العاموفي السياق ذاته، أشارت إلى تهيئة أكثر من 355 حافلة لخدمة النقل العام داخل مكة المكرمة، وأكثر من 27 حافلة داخل المدينة المنورة، حيث ساهمت الأولى في خدمة أكثر من 7 ملايين مستفيد خلال شهر رمضان الماضي، بينما خدمت الثانية أكثر من مليون مستفيد.
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق وزارة النقل والخدمات اللوجستية للدليل الإرشادي للتنقل في موسم حج 1445 هـ، والذي أشارت فيه الهيئة إلى إمكانية التعرّف على الناقل النظامي من خلاله.
الناقل النظاميكما أكدت أهمية ممارسة نشاط نقل الركاب وفق الأنظمة والاشتراطات، مشيرةً إلى أن مخالفة نقل الركاب دون ترخيص تصل إلى غرامة قدرها 5,000 ريال، وأن الناقل النظامي يوفر مزايا عديدة تشمل الأمان أثناء التنقل بوسيلة نقل حديثة، ووسائل دفع متعددة تتضمن الدفع الإلكتروني.
ودعت الهيئة إلى أهمية تعاون حجاج بيت الله الحرام مع فرق الحملات خلال مرحلة التفويج، مشددةً على ضرورة التقيّد بالحافلات المخصصة لهم لضمان سلامتهم وتسهيل أدائهم للمناسك.