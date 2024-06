بغرامة 10 آلاف ريال.. بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح لعام 1445هـ / 2024م اعتبارًا من اليوم وحتى 20 يونيو.

ولفتت إلى أن غرامة لحج دون تصريح تبلغ 10,000 ريال بحق كل من يضبط ولا يوجد لديه تصريح حج من المواطنين والمقيمين والزوار في الأماكن التالية :

بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج (الحج من دون تصريح) لعام 1445 هـ - 2024 م.

وأكدت الوزارة أنه سيتم مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين، والبالغة 10,000) ريال، في حال تكرار المخالفة، علاوة على ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظامًاوأهابت الوزارة بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن براحة وطمأنينة.