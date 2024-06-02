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بغرامة 10 آلاف ريال.. بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح لعام 1445هـ / 2024م اعتبارًا من اليوم وحتى 20 يونيو.
ولفتت إلى أن غرامة لحج دون تصريح تبلغ 10,000 ريال بحق كل من يضبط ولا يوجد لديه تصريح حج من المواطنين والمقيمين والزوار في الأماكن التالية:
  • مدينة مكة المكرمة
  • المنطقة المركزية
  • المشاعر المقدسة
  • الحرمين بالرصيفة محطة قطار
  • مراكز الضبط الأمني
  • مراكز الضبط الأمني المؤقتة
  • مراكز الفرز
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وأكدت الوزارة أنه سيتم مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين، والبالغة 10,000) ريال، في حال تكرار المخالفة، علاوة على ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظامًا.
وأهابت الوزارة بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن براحة وطمأنينة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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