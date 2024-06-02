شكرا لقرائتكم خبر عن بغرامة 10 آلاف ريال.. بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية عن تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح لعام 1445هـ / 2024م اعتبارًا من اليوم وحتى 20 يونيو.

ولفتت إلى أن غرامة لحج دون تصريح تبلغ 10,000 ريال بحق كل من يضبط ولا يوجد لديه تصريح حج من المواطنين والمقيمين والزوار في الأماكن التالية :

مدينة مكة المكرمة

المنطقة المركزية

المشاعر المقدسة

الحرمين بالرصيفة محطة قطار

مراكز الضبط الأمني

مراكز الضبط الأمني المؤقتة

مراكز الفرز