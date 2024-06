شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 30 دقيقة.. الهلال الأحمر ينقذ مريضًا بسكتة دماغية في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت فرق الهلال الأحمر والإسعاف الجوي في بمنطقة المدينة المنورة، في إنقاذ مريض تعرض لسكتة دماغية بقرية أبيار الماشي التابعة لمنطقة المدينة المنورة في غضون 30 دقيقة فقط من تلقي البلاغ.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. أحمد بن علي الزهراني، أن البلاغ ورد إلى غرفة القيادة والتحكم في تمام الساعة 14:33 مساءً، فأُرسلت طائرة الإسعاف الجوي فورًا إلى موقع المريض.وأضاف الزهراني، أنه في حال وصول الفرقة للموقع أجرت الكشف الطبي عبر فحص العلامات الحيوية وتطبيق مقياس الجلطات الدماغية، وتبين لها اشتباه وجود سكتة دماغية، فمررت الفرقة على الفور التشخيص الطبي إلى الطبيب المناوب في التحكم الطبي بالهلال الأحمر، الذي أكد بدوره وجود سكتة دماغية. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وجرى تسليم المريض إلى الفريق الطبي الإسعافي بالطائرة، وتقديم الإسعافات الأولية للمريض وتثبيت حالته، ونقله جوًا إلى مدينة الملك سلمان الطبية.وأكد أن سرعة الاستجابة والتعامل الطبي المميز من قبل الطواقم الإسعافية أسهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المريض ومنع تفاقم حالته، مشيرًا إلى أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني".