إحصائيات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم الأحد 25-11-1445هـ الموافق 2-6-2024م. ⁧ #الجوازات_السعودية ⁩ ⁧ #يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/4OEJ5STJ1o

شكرا لقرائتكم خبر عن حتى أمس.. "الجوازات" تعلن قدوم 935,966 حاجًا من خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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