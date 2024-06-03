شكرا لقرائتكم خبر عن حتى أمس.. "الجوازات" تعلن قدوم 935,966 حاجًا من خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (935,966) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 25/ 11/ 1445هـ الموافق 2/ 6/ 2024م.
وأوضحت أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (896,287)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (37,280) حاجًا، وقدِم (2,399) حاجًا عبر المنافذ البحرية. This is a Twitter Status
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA)
وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
وأوضحت أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (896,287)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (37,280) حاجًا، وقدِم (2,399) حاجًا عبر المنافذ البحرية. This is a Twitter Status
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA)
إحصائيات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم الأحد 25-11-1445هـ الموافق 2-6-2024م.— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) June 3, 2024
#الجوازات_السعودية
#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/4OEJ5STJ1o
المديرية العامة للجوازاتوأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن.
وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.