شكرا لقرائتكم خبر عن حتى أمس.. "الجوازات" تعلن قدوم 935,966 حاجًا من خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

إحصائيات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم الأحد 25-11-1445هـ الموافق 2-6-2024م.

المديرية العامة للجوازات

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (935,966) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 25/ 11/ 1445هـ الموافق 2/ 6/ 2024م.وأوضحت أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (896,287)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (37,280) حاجًا، وقدِم (2,399) حاجًا عبر المنافذ البحرية. وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن.وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.