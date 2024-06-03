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حتى أمس.. "الجوازات" تعلن قدوم 935,966 حاجًا من خارج المملكة

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (935,966) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 25/ 11/ 1445هـ الموافق 2/ 6/ 2024م.
وأوضحت أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (896,287)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (37,280) حاجًا، وقدِم (2,399) حاجًا عبر المنافذ البحرية. ⁧This is a Twitter Status⁩
⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الجوازات (@AljawazatKSA)

المديرية العامة للجوازات

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن.
وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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