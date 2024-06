شكرا لقرائتكم خبر عن "نسك".. كيف يوفر التطبيق أجواء روحانية آمنة لقاصدي الحرمين الشريفين؟ والان نبدء بالتفاصيل

منصة نسك

الدمام - شريف احمد - يُمكُن تطبيق "نسك" الراغبين في أداء العمرة والزيارة، من طلب إصدار تصاريح للدخول للحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية؛ لضمان توفير أجواء روحانية، وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع "تطبيق توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.كما يُسهّل التطبيق -الذي تشرف عليه وزارة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن-، حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة. للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتتيح منصة "نسك" - الذي يمكن تحميله من خلال الأجهزة الذكية (App Store - (Google Play -، للراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة، حجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيًا.كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التـي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار.