بعد توجيه الملك.. تطورات إطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن على طريق بالرياض

بعد توجيه الملك سلمان..



جاري العمل على إطلاق اسم الأمير #بدر_بن_عبدالمحسن على أحد طرق الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/FwJzjWJVyc — الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) June 4, 2024

أفادت قناة الإخبارية، بأنه بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، جاري العمل على إطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن على أحد طرق الرياض.

ورحل البدر بعد رحلة عطاء شعرية وثقافية امتدت على نحو خمسين عامًا، قضاها الأمير الشاعر غازلًا قصائده، مؤثرًا بها في المستمعين والقارئين داخل المملكة وخارجها، ومثريًا الشعر العربي بها.