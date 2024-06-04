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بعد توجيه الملك.. تطورات إطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن على طريق بالرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه الملك.. تطورات إطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن على طريق بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت قناة الإخبارية، بأنه بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، جاري العمل على إطلاق اسم الأمير بدر بن عبد المحسن على أحد طرق الرياض.
جاري العمل على إطلاق اسم الأمير This is a Twitter Status على أحد طرق الرياضThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)
ورحل البدر بعد رحلة عطاء شعرية وثقافية امتدت على نحو خمسين عامًا، قضاها الأمير الشاعر غازلًا قصائده، مؤثرًا بها في المستمعين والقارئين داخل المملكة وخارجها، ومثريًا الشعر العربي بها.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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