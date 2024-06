شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 شهور.. 18 ألف مستفيد من خدمات أمانة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

#المدينة_أمانة⁩ |

سعدنا بخدمة أكثر من 18 ألف من عملائنا

من خلال مراكز خدمة العملاء وفروع مراكز

الخدمات الشاملة .



⁧#المدينة_المنورة pic.twitter.com/7XNK0IgCQQ — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) June 4, 2024



مركز الاتصال الموحد

الدمام - شريف احمد - استقبلت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بمراكز خدمة العملاء والخدمة الشاملة خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 18 ألف مستفيد من مختلف الخدمات البلديّة التي تُقدَّم للمواطنين.وقدم الفرع الرئيسي بمقر الأمانة خدماته إلى 7247 مستفيدًا، بينما قدم فرع العالية مول خدماته لـ 1826 مستفيدًا، وقدم مركز فرع العزيزية خدماته لـ67 مستفيدًا، وقدم مركز الخدمات بإمارة المنطقة الخدمة لـ 54 مستفيدًا.كما قدم مركز الخدمات بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز خدماته لـ 97، فيما قدم مركز الخدمات الحكومية الشاملة خدماته لـ 7247. This is a Twitter Status⁩ |سعدنا بخدمة أكثر من 18 ألف من عملائنامن خلال مراكز خدمة العملاء وفروع مراكزالخدمات الشاملة .⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)كما تلقى مركز الاتصال الموحد 2357 اتصالًا وتواصلت المراكز تواصلًا مسبقًا مع 1275 عميلًا فيما جرى استدعاء 725 عميلًا للمراجعة واستقبال 4813 خدمة عبر قنوات التواصل الرقمية ( الواتساب - البريد الإلكتروني ).وتعد المراكز إحدى أبرز مبادرات الأمانة، بهدف تسهيل إجراءات تقديم الخدمات للعملاء بكل يسر وسهولة.