شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة في مكة والمدينة والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأضاف أن السماء من المتوقع أن تكون غائمة جزئياً مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.



حالة البحر الأحمر والخليج العربي

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.