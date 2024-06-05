شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة في مكة والمدينة والشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن السماء من المتوقع أن تكون غائمة جزئياً مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير والباحة.
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #العاصمة_المقدسة— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) June 4, 2024
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حالة البحر الأحمر والخليج العربي
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.