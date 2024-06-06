شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة.حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج باتجاه خليج العقبة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.