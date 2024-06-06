شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة.
حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج باتجاه خليج العقبة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.
البحر الأحمرالرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وشمالية شرقية إلى جنوبية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تعاود درجات الحرارة العظمى أرتفاعها على أجزاء من منطقتي #مكه_المكرمة و #المدينة_المنورة، كذلك على أجزاء من #المنطقة_الشرقية.#اليوم | @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) June 5, 2024
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ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة.
حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج باتجاه خليج العقبة.
الخليج العربيالرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.