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وفاة المعلم عمر مسحلي بابتدائية جازان إثر أزمة قلبية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى، المعلم "عمر مسحلي" قبل بدء الاختبار بدقائق في مدرسة عمرو بن قيس الابتدائية في محافظة العارضة في جازان، إثر تعرضه لأزمة قلبية.
رحمة الله عليه. قبل بدء الاختبار بدقائق في مدرسة عمرو بن قيس الابتدائية في محافظة This is a Twitter Status في This is a Twitter Status إثر تعرضه لأزمة قلبية..
رحمك الله ..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جازان الان (@jazannow)
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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