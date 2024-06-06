شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المعلم عمر مسحلي بابتدائية جازان إثر أزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى، المعلم "عمر مسحلي" قبل بدء الاختبار بدقائق في مدرسة عمرو بن قيس الابتدائية في محافظة العارضة في جازان، إثر تعرضه لأزمة قلبية.
رحمة الله عليه. قبل بدء الاختبار بدقائق في مدرسة عمرو بن قيس الابتدائية في محافظة This is a Twitter Status في This is a Twitter Status إثر تعرضه لأزمة قلبية..
رحمك الله ..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جازان الان (@jazannow)
رحمة الله عليه. قبل بدء الاختبار بدقائق في مدرسة عمرو بن قيس الابتدائية في محافظة This is a Twitter Status في This is a Twitter Status إثر تعرضه لأزمة قلبية..
رحمك الله ..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جازان الان (@jazannow)
وفاة المعلم "عمر مسحلي" ..— جازان الان (@jazannow) June 6, 2024
قبل بدء الاختبار بدقائق في مدرسة عمرو بن قيس الابتدائية في محافظة #العارضة في #جازان إثر تعرضه لأزمة قلبية..
رحمك الله ..#جازان_الان pic.twitter.com/qzmxgwNGPR