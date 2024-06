شكرا لقرائتكم خبر عن الموانئ لـ"اليوم": تحقيق رقم قياسي بإنهاء إجراءات 530 حاجا في الساعة والان نبدء بالتفاصيل

قال عمر بن طلال الحريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ: "فيما يتعلق بتجيهزات موسم الحج، اليوم لدينا 100 كاونتر بالجوازات لاستقبال الحجاج".وأضاف: "الأداء التشغيلي اليوم وصل إلى رقم قياسي بإنهاء إجراءات سفر 530 حاجا في الساعة، مقارنة بـ480 حاجا في الموسم الماضي". وتايع: "أيضًا من أهم المبادرات التي أطلقناها هذه السنة طريقة الهدي والأضاحي، التي تشمل خروج الشاحنات التي تنقل المواشي من ميناء جدة الإسلامي إلى محطات التجميع في مكة المكرمة، دون توقف خلال أوقات المنام".