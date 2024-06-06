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وزير الحج: أكبر محطة تبريد للهواء بالعالم لتلطيف الأجواء على الحجاج

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اليوم -الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، تجهيز أكبر محطة تبريد للهواء على مستوى العالم لتلطيف الأجواء على الحجاج في بيت الله الحرام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير الحج والعمرة. وزير الحج د. توفيق الربيعة: تجهيز أكبر محطة تبريد للهواء على مستوى العالم لتلطيف الأجواء على الحجاجThis is a Twitter Status⁩ | ⁧This is a Twitter Status⁩ This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

موسم الحج

أكد وزير الحج والعمرة، زيارة 11 دولة للعمل على تسهيل وصول الحجاج من الخارج.
وقال "الربيعة"، إنه وصل حتى الآن مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم بيسر وسلاسة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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