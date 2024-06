شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: أكبر محطة تبريد للهواء بالعالم لتلطيف الأجواء على الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

فيديو | "الأكبر على مستوى العالم"



وزير الحج د. توفيق الربيعة: تجهيز أكبر محطة تبريد للهواء على مستوى العالم لتلطيف الأجواء على الحجاج#الحج_عبر_الإخبارية⁩ | ⁧#يسر_وطمأنينة⁩ pic.twitter.com/s2gSnbAejr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2024

موسم الحج

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، تجهيز أكبر محطة تبريد للهواء على مستوى العالم لتلطيف الأجواء على الحجاج في بيت الله الحرام.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يستضيف وزير الحج والعمرة. وزير الحج د. توفيق الربيعة: تجهيز أكبر محطة تبريد للهواء على مستوى العالم لتلطيف الأجواء على الحجاج أكد وزير الحج والعمرة، زيارة 11 دولة للعمل على تسهيل وصول الحجاج من الخارج.وقال "الربيعة"، إنه وصل حتى الآن مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم بيسر وسلاسة.