رؤية هلال ذي الحجة في الحريق وتعذره في تمير وسدير

تحري رؤية الهلال

ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام 1445هـ، في مرصد الأهلة الواقع في مركز نعام بمحافظة الحريق، من قبل الرائي عبدالله بن محمد الكثيري، فيما تعذر رؤية الهلال في تمير وسدير.ومن المنتظر إعلان المحكمة العليا بيانًا بذلك بعد قليل. ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام 1445هـ.