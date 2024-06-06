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رؤية هلال ذي الحجة في الحريق وتعذره في تمير وسدير

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام 1445هـ، في مرصد الأهلة الواقع في مركز نعام بمحافظة الحريق، من قبل الرائي عبدالله بن محمد الكثيري، فيما تعذر رؤية الهلال في تمير وسدير.
ومن المنتظر إعلان المحكمة العليا بيانًا بذلك بعد قليل. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

تحري رؤية الهلال

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام 1445هـ.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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