شكرا لقرائتكم خبر عن عمليتان مختلفتان بجازان.. القبض على 11 مخالفًا لترويجهم القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

القبض على 9 مخالفين

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - ألقت القبض على مواطنَيْن لترويجهما نبات القات المخدر بمحافظة فيفا.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يقبض على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود، لتهريبهم (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.