المحكمة العليا تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

هلال ذي الحجة

الدمام - شريف احمد - أعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة 1 / 12 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع من شهر يونيو 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445 هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للخامس عشر من يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.وثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام 1445هـ، في مراصد الأهلة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه: عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 6 / 6 / 2024م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ.وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (182/ هـ) وتاريخ 1 / 11 / 1445هـ أن يوم الخميس 1 / 11 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 9 / 5 / 2024م هو غرة ذي القعدة للعام 1445هـ، ولأنه قد شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة الليلة؛ فإن الدائرة تقرر أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 12 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للسابع من يونيو 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للخامس عشر من يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ أن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، كما تسأل الله لعموم المسلمين أن يوفِّقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سُبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها وولاة أمرها.