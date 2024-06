شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 15 يونيو.. إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

🗓️ || موعد إجازة #عيد_الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، وكل عام وأنتم بخير.



#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/rPP9BEWlSa — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 6, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت الموارد البشرية، أن إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي 4 أيام تبدأ من 15 يونيو.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)وأعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445 هـ ـ حسب تقويم أم القرى، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.للمزيد عن بيان المحكمة العليا اضغط هنا.