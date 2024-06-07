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تبدأ 15 يونيو.. إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي 4 أيام

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الموارد البشرية، أن إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي 4 أيام تبدأ من 15 يونيو.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)
وأعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445 هـ ـ حسب تقويم أم القرى، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.
للمزيد عن بيان المحكمة العليا اضغط هنا.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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