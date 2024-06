شكرا لقرائتكم خبر عن التواصل الفعّال وتقديم الإرشادات.. كيف تكتسب مهارات التعامل مع الحجاج؟ والان نبدء بالتفاصيل

موسم الحج

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، أمس الأربعاء الـ28 من شهر ذي القعدة الجاري، برنامج تدريبي بعنوان: "مهارات في التعامل مع ضيوف الرحمن".واستهدف البرنامج منسوبي المساجد من المراقبين والمراقبات في العاصمة المقدسة، المشاركين في موسم حج هذا العام 1445هـ. وتضمن البرنامج تدريبًا مكثفًا يغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتواصل الفعّال وكيفية تقديم المعلومات والإرشادات بشكل واضح ومفهوم للتعرف على احتياجات ضيوف الرحمن وتلبيتها بشكل ملائم، بهدف رفع الوعي لدى المشاركين في موسم الحج من خلال تدريبهم على أسس وآداب علمية وفق ما جاء في الكتاب والسنة في فن التعامل مع الآخرين.يذكر أن البرامج تأتي في إطار جهود الوزارة لتهيئة وتأهيل منسوبي المساجد من المراقبين والمراقبات وتأصيلهم علميًا من خلال تمكينهم بالمعرفة العلمية والمهارات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن بكفاءة وتميز.