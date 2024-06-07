شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. موجة حارة ورياح شديدة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

رياح شديدة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.كما نبه المركز من رياح شديدة على أجزاء من الرياض، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.ويصاحب الظاهرة تدني مستوى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.