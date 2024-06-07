"سدايا" تنال شهادة مواصفة الآيزو "iso 42001" العالمية

#سدايا جهود جبارة لرفع ترتيب #المملكة في المؤشرات العالمية المعنية بالبيانات و #الذكاء_الاصطناعي#اليوم | @SDAIA_SA

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