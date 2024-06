شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة ضيوف الرحمن.. "الدفاع" تدعم الجهات الحكومية في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

خدمة ضيوف الرحمن

تقديم الرعاية الصحية

الدمام - شريف احمد - بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، أعلنت وزارة الدفاع استكمال الاستعدادات لمشاركتها في موسم حج العام 1445هـ، وذلك لدعم جهود وخطط كافة الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية الرامية إلى توفير جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن.وتحقيقًا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة حيال تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، شُكِّلت لجنة إشرافية للحج في وزارة الدفاع برئاسة مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة، التي تولت بدورها التحضير والتخطيط والإشراف على كافة المهام المسندة لوحدات وقطاعات الوزارة المختلفة خلال مشاركتها في موسم الحج، ومتابعة إنجاز وتنفيذ جميع الأعمال المناطة بها. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وفي إطار الخطة الشاملة لمشاركة وزارة الدفاع في مهمة الحج؛ سخَّرت الوزارة طاقاتها البشرية العسكرية والمدنية وكوادرها الطبية والصحية وإمكاناتها ومرافقها الخدمية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة والقطاعات المختلفة ذات العلاقة في الوزارة.وتتمثل مهام ومسؤوليات وحدات وزارة الدفاع وقطاعاتها المختلفة في حج هذا العام، في تقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام وتعزيز الإجراءات الأمنية لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج والحجيج، من خلال الإشراف على ساحات الحرم المكي، وإدارة المجال الجوي للمشاعر المقدسة، ومراقبة تدفق وحركة الحشود من وإلى المشاعر المقدسة، وتسيير رحلات جوية على مدار الساعة بواسطة الطائرات العمودية.وجَهَّزت وزارة الدفاع، عددًا من المستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الإسعافية لمساندة وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لضيوف الرحمن وبما يكفل للحجاج أداء مناسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة إلى جانب توفيرها طائرات إخلاء طبي لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المساندة.ووفق خطتها الشاملة للحج، تستضيف وزارة الدفاع عددًا من منسوبيها وأبناء الشهداء والمصابين السعوديين واليمنيين وحجاج من أكثر من 20 دولة، حيث جَهَّزت لهم مخيمات بأحدث المواصفات في مشعر منى، لضمان تقديم أفضل الخدمات ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.وأكملت وزارة الدفاع خطة برامجها الإرشادية والدينية، لتوعية حجاج مخيمات الوزارة وضيوفها، وذلك باستضافة العلماء والمشايخ؛ لإلقاء محاضرات علمية وإرشادية، بالإضافة إلى بث رسائل توعوية لضيوف الرحمن، وتوزيع الرسائل والمطبوعات والمطويات التي تحتوي على توضيح مسائل وأعمال النسك.