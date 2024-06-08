شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. مواصلة صيانة الأنفاق وجسور المشاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة الأنفاق وجسور المشاة.
حيث قامت خلال الشهر الماضي بصيانة 12 من جسور المشاة والأنفاق من خلال تنظيف وإزالة المخلفات من 5000 مربع وصيانة 15 مضخة لسحب المياه وتنظيف وتسليك 153 من غرف التصريف. جهود فرقنا الميدانية لصيانة
الأنفاق وجسور المشاة في
This is a Twitter Status. This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.
حيث قامت خلال الشهر الماضي بصيانة 12 من جسور المشاة والأنفاق من خلال تنظيف وإزالة المخلفات من 5000 مربع وصيانة 15 مضخة لسحب المياه وتنظيف وتسليك 153 من غرف التصريف. جهود فرقنا الميدانية لصيانة
الأنفاق وجسور المشاة في
This is a Twitter Status. This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
#المدينة_أمانة |— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) June 7, 2024
جهود فرقنا الميدانية لصيانة
الأنفاق وجسور المشاة في
#المدينة_المنورة. pic.twitter.com/IvEOBAt1Nm
نظافة وصيانة مستمرةإضافة إلى صيانة 6 جسور طرق وأودية وصيانة وتنظيف 10 صهاريج ودهن 30000 متر مربع بدهانات مضادة للكربون.
يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.