المدينة المنورة.. مواصلة صيانة الأنفاق وجسور المشاة

نظافة وصيانة مستمرة

الدمام - شريف احمد - تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة الأنفاق وجسور المشاة.حيث قامت خلال الشهر الماضي بصيانة 12 من جسور المشاة والأنفاق من خلال تنظيف وإزالة المخلفات من 5000 مربع وصيانة 15 مضخة لسحب المياه وتنظيف وتسليك 153 من غرف التصريف. جهود فرقنا الميدانية لصيانةالأنفاق وجسور المشاة في⁧This is a Twitter Status⁩. This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)إضافة إلى صيانة 6 جسور طرق وأودية وصيانة وتنظيف 10 صهاريج ودهن 30000 متر مربع بدهانات مضادة للكربون.يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة للنظافة والصيانة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.