تحفيزًا للقطاع.. دراسة شاملة لإعفاءات الكيانات غير الربحية في المملكة

تحفيز القطاع غير الربحي

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إطلاق استبيان يهدف إلى دراسة الوضع الراهن للإعفاءات الممنوحة للكيانات غير الربحية في المملكة.ويأتي هذا الاستبيان في إطار توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدراسة التحديات التي تواجه المؤسسات غير الربحية، فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والمقابلات المالية، واقتراح آلية وحوكمة لمعالجة تلك التحديات. ويهدف المركز من خلال هذا الاستبيان إلى جمع بيانات شاملة من الكيانات غير الربحية حول الإعفاءات الحالية، وذلك بهدف تحفيز القطاع وتمكين العاملين فيه، من خلال ضمان حصولهم على الإعفاءات اللازمة من الرسوم والمقابلات المالية وغيرها من الرسوم الحكومية.ودعا المركز جميع الكيانات غير الربحية إلى المشاركة في هذا الاستبيان، الذي يمكن الوصول إليه عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QR المرفق في التعميم.وأكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه الدؤوب لتحفيز القطاع غير الربحي وتعزيز دوره الحيوي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.