شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام: ضبط 140 حملة حج وهمية والان نبدء بالتفاصيل

🎥 | مدير الأمن العام :

ضبط 140 حملة حج وهمية خلال الأيام الماضية.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/NJhd4MHwRj — الأمن العام (@security_gov) June 8, 2024

تأمين ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - أكد الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام، ضبط كل المشاركين والمنفذين في حملات الحج الوهمية التي وصلت إلى 140 حملة وهمية.وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية بالعاصمة المقدسة لموسم حج 1445 هـ، وجود منصة إلكترونية لوزارة الحج للحصول على الوسائل الصحيحة للحج النظامي. ضبط 140 حملة حج وهمية خلال الأيام الماضية.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الأمن العام (@security_gov)بينما كشف قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء الركن محمد العمري، دور قوات الطوارئ في أثناء الحج.وأوضح خلال المؤتمر، أن رئاسة أمن الدولة تشارك في تأمين الحماية لضيوف الرحمن ومنع المتسللين ومخالفي أنظمة وتعليمات الحج وإدارة وتنظيم الحشود وفق الخطط الأمنية.