رئيس البرلمان العربي يثمن خطوات المملكة في مجال حقوق الإنسان

الدمام - شريف احمد - ثَمّنَ رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي، الخطوات النوعية التي اتخذتها عدد من الدول العريية في مجال حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن بينها المملكة العربية السعودية جاء ذلك في كلمة للعسومي خلال أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في دورته الثانية، الذي عُقِدَ اليوم بالقاهرة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ونوّه العسومي بالخطوات الرائدة والمتسارعة لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، مشيداً بالتطورات النوعية والكبيرة نتيجة للتقدم الذي أحرزته رؤية المملكة 2030، التي عملت على العديد من البرامج والمشروعات والأنظمة والتشريعات، وأسهمت بشكلٍ كبير في تمكين المرأة، وهو ما انعكس على الثقة الأممية باختيار ممثل المملكة بالإجماع لرئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة.وشدد رئيس البرلمان العربي على أن المرصد العربي لحقوق الإنسان سيظل داعمًا بقوة لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات إنفاذها وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي لا تستهدف فحسب إبراز التحديات ونقاط الضعف، ولكن أيضًا تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها.