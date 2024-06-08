رئيس البرلمان العربي يثمن خطوات المملكة في مجال حقوق الإنسان

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول #مجلس_التعاون أقرت العديد من القرارات والقوانين والأنظمة الموحدة لحفظ حقوق الإنسان، إيماناً منها بأهمية حقوق الإنسان والحفاظ على مكانته وكرامته.#اليوم

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