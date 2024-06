شكرا لقرائتكم خبر عن حاج أوزبكي: مبهورون بتطور المملكة في المطارات والطرق والمباني الشاهقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - "لم أتوقع أن هذه السعودية التي شاهدتها قبل 28 سنة عندما قدمت لأداء العمرة مع أحد الوفود الإعلامية"، بهذه العبارة تحدث مدير تحرير الأخبار بإذاعة طشقند بأوزباكستان، حاج مراد، والذي يؤدي الحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.قال حاج مراد، لـ"اليوم"، إن المملكة العربية السعودية "أبهرتنا" وشهدت نقلة كبيرة في كافة المجالات، وقد لفت نظري المطار الحديث والطرق الواسعة والمباني الشاهقة والتسهيلات في النقل. وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على الاستضافة التي وجد فيها كل عناية واهتمام منذ وصوله للمملكة.وأضاف أن المملكة حاضرة في الإعلام الأوزبكي ويتم نقل الكثير ما يحدث فيها من مناسبات، خاصة شعائر الحج والعمرة، والزيارات المتبادلة بين البلدين بشكل مستمر.وأوضح أن الرؤية التي يقودها ولي العهد ساهمت في تطور المملكة وأصبحت فخراً لكافة أبناء المسلمين.