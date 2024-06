شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"تنظيم الإعلام" تستدعي مشهورين نشرا فيديوهات مسيئة بمواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

من أدوار الإعلام، بناء جسور المعرفة والثقافة بين الشعوب..



تحرص الهيئة العامة لـ #تنظيم_الإعلام، على منع أي محتوى يسيء إلى علاقة المملكة بالدول الشقيقة أو الصديقة، وفقًا لما جاء في نظام الإعلام المرئي والمسموع. pic.twitter.com/EuAFUdEaJg — الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (@Gmedia_SA) June 8, 2024

منع المحتوى المسيء

الدمام - شريف احمد - استدعت ‏هيئة تنظيم الإعلام، مشهورين نشرا فيديوهات مسيئة عبر إحدى مواقع التواصل وتحمل إيحاءات جنسية.وقد تم إيقاف تراخيص موثوق الخاصة بهما حتى اتخاذ الإجراءات النظامية. تحرص الهيئة العامة لـ This is a Twitter Status، على منع أي محتوى يسيء إلى علاقة المملكة بالدول الشقيقة أو الصديقة، وفقًا لما جاء في نظام الإعلام المرئي والمسموع. This is a Twitter Status— الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (@Gmedia_SA)وقالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، في منشور عبر منصة إكس، اليوم السبت، إنها تحرص على منع أي محتوى يسيء إلى علاقة المملكة بالدول الشقيقة أو الصديقة، وفقًا لما جاء في نظام الإعلام المرئي والمسموع.وأكدت أن من أدوار الإعلام، بناء جسور المعرفة والثقافة بين الشعوب.