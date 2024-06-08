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‏"تنظيم الإعلام" تستدعي مشهورين نشرا فيديوهات مسيئة بمواقع التواصل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استدعت ‏هيئة تنظيم الإعلام، مشهورين نشرا فيديوهات مسيئة عبر إحدى مواقع التواصل وتحمل إيحاءات جنسية.
وقد تم إيقاف تراخيص موثوق الخاصة بهما حتى اتخاذ الإجراءات النظامية. تحرص الهيئة العامة لـ This is a Twitter Status، على منع أي محتوى يسيء إلى علاقة المملكة بالدول الشقيقة أو الصديقة، وفقًا لما جاء في نظام الإعلام المرئي والمسموع. This is a Twitter Status— الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (@Gmedia_SA)

منع المحتوى المسيء

وقالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، في منشور عبر منصة إكس، اليوم السبت، إنها تحرص على منع أي محتوى يسيء إلى علاقة المملكة بالدول الشقيقة أو الصديقة، وفقًا لما جاء في نظام الإعلام المرئي والمسموع.
وأكدت أن من أدوار الإعلام، بناء جسور المعرفة والثقافة بين الشعوب.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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